Росія заборонила в’їзд британським журналістам і представникам оборонної сфери

Росія заборонила в’їзд 49 британським журналістам і представникам оборонної сфери, заявивши, що вони поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні або несуть відповідальність за поставки зброї в країну.

29 журналістів, які внесені до чорного списку, «причетні до навмисного поширення неправдивої та однобічної інформації» про Росію та події в Україні та на Донбасі, йдеться у повідомленні російського МЗС від 14 червня.



«Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії в британському суспільстві», – йдеться у повідомленні.

Журналісти представляють великі ЗМІ, зокрема BBC, Sky News, Financial Times, Daily Telegraph, Independent і Guardian. До списку входять ведучі новин, редактори і старші менеджери.

20 британським військовим чиновникам і діячам, які, за словами Москви, пов’язані з оборонною промисловістю, також заборонили в’їзд до Росії. Зазначається, що вони «причетні до ухвалення рішень щодо постачання зброї в Україну».

Список людей, пов’язаних з обороною, включає заступника міністра оборони Великої Британії, командувача Королівським флотом, трьох членів парламенту та керівників оборонних підрядників BAE Systems і Thales.

Наразі уряд Великої Британії запропонував Україні військову підтримку на суму понад 750 мільйонів фунтів (937 мільйонів доларів), включаючи системи протиповітряної оборони, тисячі протитанкових ракет, різні види боєприпасів, сотні одиниць бронетехніки та інше обладнання.

На початку травня Лондон запровадив обмеження проти кількох десятків російських фізичних та юридичних осіб, включаючи кілька ЗМІ та журналістів. Крім того, тоді ж британська влада, яка вже заборонила мовлення в RT і Sputnik, ухвалила рішення закрити доступ до їхніх сайтів, акаунтів у соцмережах та додатків в інтернет-магазинах.