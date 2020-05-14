У Росії вперше з початку травня виявили менше ніж 10 тисяч випадків COVID-19

У Росії за минулу добу зареєстровано 9974 нових випадки коронавірусної інфекції, з них у Москві – 4712.

Таким чином, вперше з 2 травня число виявлених у країні за добу випадків COVID-19 впало нижче від позначки в 10 тисяч, повідомили 14 травня в Оперативному штабі із запобігання поширенню хвороби.

Померли за добу 93 пацієнти, з них 58 – у Москві.

Всього від початку епідемії в країні зареєстровано 252 245 випадків коронавірусної інфекції.

За даними Університету Джонса Гопкінса, Росія перебуває на другому місці в світі за кількістю зареєстрованих хворих COVID-19 – після США. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Росії становить 2305 людей.