Росія депортувала на свою територію один мільйон 200 тисяч українців – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук стверджує, що Росія депортувала на свою територію один мільйон 200 тисяч громадян України. Про це Верещук сказала, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За її словами, міністерство співпрацює з усіма міжнародними організаціями, які представлені у Росії, для повернення таких людей.

«Також домовляємося, щоб була третя країна, яка б виконувала (функції – ред.) консульського органу. Сподіваюся, що вдасться повернути більшу частину людей. Ми не проти, якщо люди хочуть виїхати до Росії, але категорично проти, коли їх насильно вивозять. Ми заперечуємо, щоб гуманітарні коридори використовували Росія для депортації українців», – сказала Ірина Верещук.

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Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Небензя, який виступав після звернення до Радбезу президента України Володимира Зеленського, заперечив, що це вивезення є масовою депортацією, на чому наголошує влада України. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.