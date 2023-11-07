Росія офіційно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Росія 7 листопада офіційно вийшла зі знакового безпекового договору, який обмежує ключові категорії звичайних збройних сил, звинувативши США в підриві безпеки після Холодної війни через розширення НАТО.

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 1990 року в Парижі представники 16 країн НАТО і шести країн Організації Варшавського договору.

Угода встановлювала обмеження розмірів звичайних збройних сил і визначала граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами у Європі.

Документ оновили 1999 року, але його ратифікували лише чотири учасники – Москва, Київ, Астана й Мінськ.

У 2007 році президент Володимир Путін підписав указ про припинення дії договору і пов’язаних із ним міжнародних документів доти, доки його не ратифікують країни НАТО.

Альянс тоді заявив, що дії Москви не сприяють забезпеченню безпеки в Європі.

Більш ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Росії Володимир Путін у травні підписав документ про денонсацію договору.