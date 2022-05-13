Генштаб: 5 людей загинули, 12 поранені через обстріли РФ у Донецькій і Луганській областях

Російські війська за добу 12 травня обстріляли 32 населені пункти Луганської і Донецької областей, внаслідок цього загинули п’ятеро людей, щонайменше 12 – поранені, повідомили вранці 13 травня в Генеральному штабі Збройних сил України.

«Російські загарбники зруйнували 26 житлових будинків, пошкодили близько 25 інших цивільних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, внаслідок обстрілів Святогірська пошкоджено та зруйновано: дитячий табір, госпіталь для ветеранів, храм Покрови Пресвятої Богородиці, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, магазин, житлові будинки.

Крім того, внаслідок ракетних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню, значних пошкоджень зазнали: професійний ліцей у Соледарі, коксохімічний завод в Авдіївці, вугільне підприємство в Торецьку, будівля шахти в Білозірському, трамвайне депо і його транспортні засоби, КПВВ «Зайцеве», інші об’єкти та споруди, додали в командуванні.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що в 79-ту добу масштабного вторгнення Росія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.