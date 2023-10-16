МВС Росії оголосило у розшук Марка Фейгіна

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук російського правозахисника, юриста і громадського діяча Марка Фейгіна, повідомило видання «Верстка» з посиланням на базу даних відомства.

За повідомленням, Фейгіна «розшукують за статтею Кримінального кодексу», але за якою саме – не уточнюється. Російське державне агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи Росії заявило, що Фейгіна підозрюють у «поширенні фейків» про російську армію, і він оголошений у розшук саме з цієї причини.

Юрист ситуацію поки що не коментував.

Марк Фейгін був одним із адвокатів групи Pussy Riot у справі про «панк-молебень» у Храмі Христа Спасителя у Москві, а також був захисником української льотчиці Надії Савченко й обвинуваченого у шпигунстві проти Росії громадянина України Романа Сущенка.

2018 року Фейгіна позбавили адвокатського статусу в Росії . У квітні 2022 року Мін’юст РФ вніс Фейгіна до реєстру «іноземних агентів».