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Росія: Путін підписав закон про покарання за «осквернення георгіївської стрічки»

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про відповідальність за «осквернення» «георгіївської стрічки» як одного із символів військової слави. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

За публічне «осквернення георгіївської стрічки» загрожуватиме штраф до п’яти мільйонів рублів або кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. У документі наголошується, що будь-яка діяльність із використанням символіки «георгіївської стрічки» з метою, не пов’язаною з історичною пам’яттю, буде припинятися. Однак влада Росії зможе використати стрічки «під час проведення широкого кола заходів».

«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті повʼязане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни. Червоний прапор асоціюється з комуністичною партією, яка частиною пересічних росіян сприймається як альтернатива правлінню Путіна.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів.

Використання «георгіївської стрічки» заборонене в Україні, Молдові, Латвії й Литві.

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