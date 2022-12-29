Росія: Путін підписав закон про покарання за «осквернення георгіївської стрічки»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про відповідальність за «осквернення» «георгіївської стрічки» як одного із символів військової слави. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

За публічне «осквернення георгіївської стрічки» загрожуватиме штраф до п’яти мільйонів рублів або кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. У документі наголошується, що будь-яка діяльність із використанням символіки «георгіївської стрічки» з метою, не пов’язаною з історичною пам’яттю, буде припинятися. Однак влада Росії зможе використати стрічки «під час проведення широкого кола заходів».

«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті повʼязане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни. Червоний прапор асоціюється з комуністичною партією, яка частиною пересічних росіян сприймається як альтернатива правлінню Путіна.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів.

Використання «георгіївської стрічки» заборонене в Україні, Молдові, Латвії й Литві.