Мальта перехопила вантаж лівійських динарів на мільярд доларів, надрукованих у Росії – США

Держдепартамент США оголосив про перехоплення Мальтою вантажу лівійських динарів, віддрукованих російським Держзнаком.

Гроші на загальну суму, еквівалентну 1,1 мільярда доларів, призначалися для неназваної «нелегальної паралельної організації», йдеться в заяві речниці відомства Марґан Ортаґус.

Як наголосила речниця 29 травня, вливання надрукованої в Росії лівійської валюти в останні роки «посилює економічні виклики Лівії».

«Цей інцидент ще раз підкреслює необхідність для Росії припинити свої злочинні і дестабілізаційні дії в Лівії», – сказала Ортаґус.

У заяві Держдепартаменту наголошується, що США визнають єдиним легітимним центральним банком Лівії той, що контролюється міжнародно-визнаним урядом у Тріполі.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муаммара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків і насильства всередині країни.

Зараз захід і столицю Лівії контролює Уряд національної згоди. Його підтримують ООН, західні країни, Туреччина та Катар.

Міжнародно визнаний уряд у Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкурентна політична група на сході країни відмовилася його визнати.

Росія, за деякими повідомленнями, надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційної до уряду Лівійської національної армії. Москва офіційно заперечує цю підтримку.

Війська Хафтара навесні 2019 року обложили Тріполі і вели підготовку до штурму міста, але в останні тижні зазнали кілька поразок, втративши в тому числі важливу військово-повітряну базу. Після цього Пентагон заявив про перекидання в країну російських винищувачів.