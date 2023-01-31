ВМС: у Чорному морі чергують 12 російських кораблів, зокрема носії «Калібрів»

У Чорному морі станом на 31 січня на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом близько 20 ракет, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська намагаються знизити відсоток успішності української протиповітряної оборони.

За її словами, російські війська активізують повітряну розвідку перед масованими ракетними атаками.

«Вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла аж до 75-80% в протидії саме їх масованим ракетним атакам. Вони вишукують тактику, коли зможуть знизити цей процент протидії нашої протиповітряної оборони. Тому вони більш дешеві «Шахеди» використовують першими хвилями, щоб розвідати і знищити засоби ППО і виснажити систему спостереження, а вже потім запускають ракетні атаки», – розповіла вона.

Гуменюк підтвердила, що російська армія знизила використання ракет «Калібр» через скорочення їх запасів, які складно поповнити.

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«Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися – ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками», – застерегла речниця.

Про це, зокрема, говорить активність російських кораблів у Чорному морі:

«Вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру і саме ніч вони наразі використовують для застосування «Шахедів», – сказала Гуменюк.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.