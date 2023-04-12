Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі – ОК «Південь»

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, серед яких – один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу «Калібр» – так дані пізно ввечері 11 квітня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там також наголосили, що загроза застосування російськими військами ракет, дронів «Шахед», керованих авіаційних бомб і наземного озброєння вздовж лінії зіткнення – цілком імовірні.

Напередодні вранці у Військово-морських силах України повідомляли про чотири російські кораблі на чергуванні в Чорному морі.

В ОК «Південь» перед цим заявляли, що «рівень загрози – не надто високий, але ігнорувати його не можна».



«Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, ймовірне поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару», – заявляли військові.