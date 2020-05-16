Росія: у Москві різко знизилося число нових інфікованих коронавірусом

У Москві за добу виявлено 3505 інфікованих коронавірусом, це найменший показник у столиці Росії з 30 квітня, свідчить статистика оперативного штабу по боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Від початку травня в місті зазвичай виявляли близько п’яти – шести тисяч інфікованих на добу.

Загалом у Росії за минулу добу зареєстровані ще 9 200 випадків інфікування коронавірусом. У статистиці російська влада враховує і анексований Крим.

Всього з початку епідемії в країні вірус виявлений у 272 тисяч людей. Понад 63 тисячі – вже одужали. 2 537 – померли, в тому числі 119 людей за останні 24 години.

Майже в 45 відсотках нових випадків захворювання протікає безсимптомно і було виявлене тільки за допомогою тестування. Крім того, вперше з початку епідемії на Москву і Московську область припадає менше ніж половина хворих.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 4,5 мільйона.