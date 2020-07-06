У Росії за добу виявили найменше нових випадків COVID-19 за два місяці

У Росії, за даними федерального оперативного штабу, за минулу добу виявлено 6611 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у 85 регіонах. Це найнижчий показник добового приросту за останні два місяці.

Днем раніше повідомляли про 6736 нових випадків. Всього з початку розповсюдження COVID-19 в Росії захворіли 687 862 особи.

За цим показником Росія опустилася на четверте місце в світі, пропустивши вперед Індію, де на сьогодні зареєстровано понад 697 тисяч випадків COVID-19.

Найбільше нових випадків СOVID-19 виявлено в Москві – 685, Московській області – 292 і Ханти-Мансійському автономному окрузі – 289.

За минулу добу померли 135 осіб, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція. Всього з моменту початку епідемії в Росії від COVID-19 померли 10 296 людей.

Статистика федерального штабу часто не збігається з регіональною, а її дані по смертності, як правило, коригуються потім у більшу сторону Росстатом. Чиновники пояснюють це різними методиками підрахунку; в цілому, в статистику смертей від COVID-19 включаються лише ті випадки, коли інфекція визнана головною причиною смерті.