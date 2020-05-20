У Росії скаргу медиків на відсутність виплат кваліфікували як «екстремізм» – ЗМІ

В Абінському районі Краснодарського краю Росії поліція попередила медиків про неприпустимість «екстремістської діяльності» – так назвали скаргу медпрацівників на відсутність виплат, які пообіцяв президент Володимир Путін, пише видання Znak.com.

За повідомленням, співробітники станції швидкої допомоги Абінської центральної районної лікарні направили відеозвернення журналістам з групи «Швидка журналістська допомога», що працює в рамках об’єднання «Синдикат», яке об’єднує десятки російських ЗМІ в багатьох регіонах Росії.

До його запису з медиками Абінської лікарні зустрічався головний лікар Павло Ісаєв. Однак медики не прийняли його роз’яснень.

У відеозверненні до журналістів дев’ять працівників станції швидкої допомоги заявили: «Ми, працівники швидкої допомоги Абінського району Краснодарського краю, повідомляємо, що обіцяні нашим президентом виплати на 18 травня 2020 роки нам не перераховані. Керівництво Абінського ЦРЛ намагається нас переконати, що нам ніякі виплати не передбачені. Нам нічого не виплачують!»

Звернення ще не встигло широко поширитися, як 18 травня його авторів викликали в поліцію для пояснень. Одному з авторів вручили попередження. У ньому, зокрема, йшлося про те, що під час проведення масової акції заборонено використовувати екстремістську атрибутику і поширювати екстремістські матеріали.

У лікарні і поліції це повідомлення наразі не коментували.

Останні два тижні лікарі в різних регіонах Росії почали повідомляти, що до них не дійшли обіцяні Путіним стимулюючі виплати за роботу з пацієнтами, зараженими коронавірусом.

Путін заявив, що відповідальність за проблеми, що виникли при нарахуванні доплат російським лікарям, які лікують хворих коронавірусною інфекцією, лежить на уряді.

«Якби в постанові уряду від початку були прописані чіткі, зрозумілі, прозорі і легко контрольовані принципи і способи доведення виплат за роботу в особливих умовах, тоді було б менше питань до головних лікарів і губернаторів», – сказав Путін.

У Росії від наслідків зараження коронавірусом від початку пандемії померли щонайменше 186 медичних працівників, підрахувало видання «Медіазона». Відсоткове співвідношення смертей медиків у рази вище, ніж у країнах з порівнянними масштабами епідемії. Видання врахувало в тому числі ті випадки, де офіційною причиною смерті могли бути заявлені відмінні від вірусу причини.