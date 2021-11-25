Верховний суд Росії розглядає позов про ліквідацію «Меморіалу»

Верховний суд Росії 25 листопада розглядає позов Генеральної прокуратури про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» міжнародного історико-просвітницького товариства «Меморіал» («Міжнародний Меморіал»). Як заявив генпрокурор Росії Ігор Краснов, організація систематично порушувала закон про «іноземних агентів», а саме не ставила відповідного маркування на матеріалах.

До Верховного суду Росії прийшли близько пів сотні людей, ще стільки ж пройшли до самої будівлі, передає кореспондет «Медіазони».

Поліцейські затримали жінку, яка стояла прямо біля входу до будівлі Верховного суду з плакатом: «Дякую, «Меморіале», ти пам’ятаєш про нас». Видання «ОВД-Инфо» також пише про ще одного затриманого, він мав плакат «Ми – «Меморіал». Поліцейські відвели його до автозаку.

На засіданні суддя не дозволила вести відеозйомку.

«Міжнародний Меморіал» внесли до реєстру «іноземних агентів» у 2016 році. Це одна з найстаріших організацій, яка займається дослідженнями репресій в СРСР і переслідувань у Росії, вона була створена 1989 року за участю Андрія Сахарова. Правозахисний центр «Меморіал» перебуває у списку «іноагентів» із 2014 року.

11 листопада російська Генпрокуратура звернулася до Верховного суду Росії з вимогою ліквідувати правозахисну організацію «Міжнародний Меморіал» за «систематичні порушення» закону про «іноземних агентів», а саме відсутність відповідного маркування на матеріалах. Одночасно прокуратура Москви звернулася до Московського міського суду з позовом про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал».

У правозахисному центрі назвали дії російської влади «політичним тиском» і зазначили, що «жодних законних підстав для ліквідації немає».

Рада з прав людини при президенті Росії назвала вимогу Генпрокуратури ліквідувати «Меморіал» несправедливим і надзвичайним заходом. Відмовитися від ліквідації закликала російську владу Рада Європи.

У відповідь речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «у «Меморіалу» давним-давно існують проблеми щодо дотримання норм російського законодавства».