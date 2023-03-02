«Медіазона»: у Росії могли мобілізувати 527 тисяч осіб

Кількість мобілізованих на війну проти України росіян може перевищувати названу владою Росії – 300 тисяч осіб – і складати близько пів мільйона, повідомляє видання «Медіазона», посилаючись на дані власного дослідження про кількість термінових весіль, які зіграли ті, хто отримав повістки восени минулого року.

Це продовження першого дослідження «Медіазони», опублікованого близько чотирьох місяців тому. Як пише видання, нові зведення загсів дозволили уточнити оцінку числа мобілізованих. «Медіазона» називає цифру в 527 тисяч людей.

Після початку так званої часткової мобілізації у Росії 21 вересня минулого року чоловікам, які отримали повістку, дозволили одружитися в прискореному порядку – не після місячного очікування, як завжди, а відразу.

«Цим масово скористалися мобілізовані, які довгий час жили разом, але не оформляли свої стосунки», – пише «Медіазона», зазначаючи, що дружини мають можливість отримувати дані про своїх чоловіків, а також розраховувати на компенсації у разі їхньої загибелі на фронті.

Наприкінці жовтня призов за мобілізацією офіційно завершився, але оформлення одружень в один день продовжилося. Так, у Саратовській області Росії в грудні, тобто через місяць після заяв про закінчення мобілізації, було зареєстровано 117 весіль за участю мобілізованих, а в Омській – 89.

«Медіазона» також посилається на дані Росстату, які показують різке збільшення кількості реєстрацій шлюбу в 2022 році порівняно з попереднім роком. У листопаді їх було більше на 45 тисяч, ніж роком раніше, а в грудні – на 16 тисяч. Видання, однак, зазначає, що не у всіх випадках йдеться про мобілізованих.

«Медіазона» вирахувала можливу кількість мобілізованих на підставі даних із 50 регіонів, в яких одружилися майже 25 тисяч чоловіків, які отримали повістку. Маючи дані про кількість чоловіків призовного віку, які не перебували у шлюбі, видання дійшло до висновку, що в цих регіонах призвали близько 240 тисяч осіб, а по всій Росії – близько 525 тисяч.

Президент Росії Володимир Путін та інші російські керівники стверджували, що мобілізовані були 300 тисяч осіб, ще близько 20 тисяч пішли до армії як добровольці.