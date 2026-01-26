У Мурманській області РФ через перебої зі світлом запровадили режим надзвичайної ситуації

У Мурманській області Росії влада запровадила режим надзвичайної ситуації через масове відключення електрики. Про це 25 січня заявив губернатор Андрій Чибіс.

За його словами, режим запровадили «у зв’язку із затяжним характером аварії».

Частина Мурманської області Росії залишається без електрики третю добу.

Мурманське видання «СеверПост» повідомляло, що 23 січня без електрики залишилася частина Сєвероморська, селища Сафонове, яке входить до його складу, а також селища Рослякове – всі ці населені пункти пов’язані з Північним флотом Росії. Також без світла залишилася частина Мурманська.

Організація «Россети Северо-Запад» пояснила вимкнення падінням чотирьох опор ЛЕП через снігопад і шквалистий вітер.

24 січня Чибіс оголосив про відновлення електропостачання у всіх котельнях, а надвечір того ж дня, за твердженням «Россетей», електропостачання залишалося «обмеженим» у 10% жителів Мурманська.

Однак, судячи з повідомлення губернатора, до ранку 25 січня повністю повернути світло так і не вдалося. Навпаки, влада міста зранку опублікувала новий список будинків, де вимкнуть світло. У Мурманську з’явилися пункти обігріву.