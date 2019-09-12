У штабах Навального по всій Росії проходять обшуки

У Росії поліція прийшла з обшуками до співробітників штабів опозиціонера Олексія Навального щонайменше у 18 містах Росії. Правозахисний портал «ОВД Инфо» повідомляє про обшуки у прихильників опозиційного політика в Кемерові, Липецьку, Балакові, Краснодарі, Тюмені, Єкатеринбурзі, Чебоксарах, Хабаровську, Нижньому Новгороді, Воронежі, Пермі, Томську і Новосибірську.
Журналіст «Еха Москви» Олександр Плющев написав про обшуки в Пермі і Бєлгороді.
Поліція також прийшла до координатора штабу в Тамбові, до всіх співробітників штабу Навального в Ростові-на-Дону і до юриста штабу в Пензі, повідомляє «Медіазона». У Санкт-Петербурзі триває обшук у керівників штабу Навального Олександра Шуршева і Ольги Гусєвої. В Іркутську після обшуку затримані координатор і волонтер штабу, повідомляє видання.
За інформацією ЗМІ, майже всі обшуки пов’язані зі справою про відмивання грошей, яку Слідчий комітет Росії порушив проти Фонду боротьби з корупцією (ФБК) на початку серпня.
Раніше цього тижня з обшуками приходили до співробітників штабів Навального в Уфі, Самарі, Пермі, Челябінську і Саранську. Всі вони були пов’язані з кримінальною справою про відмивання грошей.
7 вересня обшуки пройшли в штабі Олексія Навального в Санкт-Петербурзі. Двома днями раніше поліція обшукала офіс ФБК у Москві і студії каналу «Навальний.Live». Обшуки у справі про відмивання грошей також проходили на початку серпня.
За версією російського слідства, співробітники заснованого Олексієм Навальним фонду і особи, які мають відношення до його діяльності, в період з січня 2016 по грудень 2018 року «отримали велику суму грошей в рублях і іноземній валюті, яку треті особи внесли через банкомати на розрахункові рахунки декількох банків».
Соратник Навального Леонід Волков вважає, що влада Росії таким чином хоче унеможливити фінансування регіональних штабів Навального.
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