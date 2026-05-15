У Росії дисидентка вчинила самогубство, у передсмертній записці звинуватила в цьому Путіна

Російська правозахисниця і дисидентка Ніна Літвінова, про самогубство якої нещодавно повідомили російські ЗМІ, залишила записку, в якій звинуватила президента Росії Володимира Путіна у своїй смерті, повідомила її двоюрідна сестра.

Про самогубство 80-річної жінки вперше стало відомо 13 травня. Згодом фрагмент передсмертної записки опублікувала двоюрідна сестра правозахисниці, журналістка Марія Слонім, яка живе у Великій Британії.

«Ніхто – ні «РИА», ні «Газета.Ru», яка першою повідомила про це, – звичайно, не опублікує записку, бо в ній занадто прямо викладено причини її смерті. Тож ми вирішили показати справжні причини: Путін убив її!» – заявила Слонім.

«Я всіх вас люблю і думаю про вас. Але я мушу піти, мені жити нестерпно. Відтоді, як Путін напав на Україну і вбиває невинних людей, а в нас нескінченно саджає до в’язниць тисячі людей, які мучаться і гинуть там за те, що вони, як і я, проти війни і проти вбивств. Я нічим не можу їм допомогти. Женя Беркович, Світлана Петрійчук, Карина Цуркан і тисячі інших за ґратами страждають і вмирають. Я намагалася їм допомогти, але мої сили скінчилися і я день і ніч мучуся від безсилля. Мені соромно, але я здалася. Будь ласка, вибачте мені», – цитує Слонім записку Ніни Літвінової.

Російська правозахисна організація «Меморіал» раніше повідомляла про смерть активістки. Вона зазначила, що Літвінова допомагала політичним в’язням з 1960-х років, зокрема своєму братові Павлу Літвінову, який брав участь у демонстрації проти вторгнення до Чехословаччини на Красній площі в серпні 1968 року.

У 2022 році Літвінова коротко з’являлася в документальному фільмі Російської служби Радіо Свобода, коли відвідувала ув’язнену опозиційну активістку Ольгу Бендас.

В останні роки Літвінова відвідувала гучні судові процеси у РФ, зокрема над істориком Юрієм Дмитрієвим і співзасновником «Меморіалу» Олегом Орловим. Вона також допомагала багатьом менш відомим політичним в’язням. Як зазначив «Меморіал» у своїй заяві, вона робила це, не прагнучи публічності.

Ніна Літвінова також виходила на пікети проти війни Росії з Україною – фото опублікувала журналістка Ксенія Ларіна.