Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Осло

Росія визнала персонами нон ґрата десятьох норвезьких дипломатів, повідомило російське Міністерство закордонних справ.

Відомство висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням Норвегії про вислання 15 російських дипломатів із країни. МЗС Росії назвало це «ворожим кроком» і попередило, що вдасться і до «інших заходів» у відповідь, зокрема до обмеження на найм російських громадян для роботи в дипломатичних місіях Норвегії.

Раніше Норвегія оголосила персонами нон ґрата кількох співробітників російського посольства в Осло. Норвегія назвала їх причетними до розвідки і звинуватила у діяльності, несумісній з їхнім дипломатичним статусом. МЗС країни заявило, що вітає російських дипломатів, але не розвідників, які працюють під таким прикриттям.

Відносини Москви з європейськими країнами, особливо сусідніми з Росією, були напруженими після того, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Європейські країни почали масово висилати російських дипломатів, звинувачуючи їх у роботі на розвідку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазвичай, Росія на такі дії відповідає дзеркально.