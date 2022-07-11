Росія випустила по Одещині 7 ракет з літаків, попередньо без жертв – Тимошенко

Російські війська випустили сім ракет по Одеській області 11 липня, повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35. Одна з ракет влучила у приватний будинок. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється», – зазначив він.

За даними оперативного командування «Південь», ракета поцілила в приватний будинок в одному з прибережних селищ. Ударна хвиля пошкодила прилеглі будинки, дерева й автівки, проте пожеж не виникало.

Крім того, командування повідомляє про влучання в об’єкт портової інфраструктури.

Кирило Тимошенко повідомив про обстріл Одещини раніше 11 липня.