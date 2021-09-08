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Новини | Міжнародні

Опитування: 57% росіян вважають, що до Заходу треба ставитися як до союзника і друга

При цьому лише п’ять відсотків опитаних вважають, що Захід потрібно сприймати як ворога

Більше ніж половина громадян Росії вважають, що країна повинна ставитися до Заходу або як до союзника, або як до друга, випливає з соціологічного опитування, проведеного в серпні російським «Левада-центром».

Ті ж 57% респондентів вважають, що Росія перебуває в міжнародній ізоляції. Такі точки зору найбільш популярні у респондентів, вік яких від 18 до 24 років.

При цьому лише п’ять відсотків опитаних вважають, що Захід потрібно сприймати як ворога. Ще 29 відсотків росіян вважають, що західні країни є для Росії суперниками і конкурентами.

У цілому росіяни стали краще ставитися до європейських країн і США, відзначають соціологи. Якщо навесні цього року до держав ЄС ставилися добре 38 відсотків опитаних, то до кінця літа число тих, хто відповів так, збільшилося на сім відсотків. У свою чергу, число тих, хто позитивно висловився про США, зросло з 31 до 39 відсотків.

У 2016 році недержавний аналітичний центр Юрія Левади, або «Левада-центр», який регулярно проводить соціологічні та маркетингові дослідження у сфері політики, був визнаний російською владою «іноземним агентом». В організації з цим не згодні. Неодноразово зазначалося, що результати опитувань «Левада-центру» сильно відрізняються від підсумків опитувань російських державних соціологічних служб.

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