Опитування: 57% росіян вважають, що до Заходу треба ставитися як до союзника і друга

Більше ніж половина громадян Росії вважають, що країна повинна ставитися до Заходу або як до союзника, або як до друга, випливає з соціологічного опитування, проведеного в серпні російським «Левада-центром».

Ті ж 57% респондентів вважають, що Росія перебуває в міжнародній ізоляції. Такі точки зору найбільш популярні у респондентів, вік яких від 18 до 24 років.

При цьому лише п’ять відсотків опитаних вважають, що Захід потрібно сприймати як ворога. Ще 29 відсотків росіян вважають, що західні країни є для Росії суперниками і конкурентами.

У цілому росіяни стали краще ставитися до європейських країн і США, відзначають соціологи. Якщо навесні цього року до держав ЄС ставилися добре 38 відсотків опитаних, то до кінця літа число тих, хто відповів так, збільшилося на сім відсотків. У свою чергу, число тих, хто позитивно висловився про США, зросло з 31 до 39 відсотків.

У 2016 році недержавний аналітичний центр Юрія Левади, або «Левада-центр», який регулярно проводить соціологічні та маркетингові дослідження у сфері політики, був визнаний російською владою «іноземним агентом». В організації з цим не згодні. Неодноразово зазначалося, що результати опитувань «Левада-центру» сильно відрізняються від підсумків опитувань російських державних соціологічних служб.