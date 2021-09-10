Частка росіян, які хочуть бачити Росію «великою державою», знизилася до історичного мінімуму – опитування

Частка росіян, які хочуть бачити Росію «великою державою», знизилася до історичного мінімуму – 32%, свідчить опитування «Левада-центру».

При цьому до максимуму зросла кількість опитаних, які бажають, щоб в Росії була «радянська» політична система і планове господарство.

Дві третини (66%) опитаних росіян хотіли б бачити Росію, в першу чергу, «країною з високим рівнем життя, нехай і не однією з найсильніших країн світу».

Третина опитаних (32%) хочуть бачити країну «великою державою, яку шанують і побоюються інші країни».

Частка тих, хто хоче бачити Росію, в першу чергу, країною з високим рівнем життя, поступово зростає з 2015 року і досягла максимуму за всю історію спостережень. Частка тих, хто хоче бачити країну, в першу чергу, «великою державою», в свою чергу, досягла мінімуму.

Точка зору, що Росія повинна бути насамперед країною з високим рівнем життя, домінує в усіх вікових групах, але найбільш поширена серед респондентів 18-24 років (три чверті – 74%). Точка зору про «велику державу» користується найбільшою популярністю серед росіян 55 років і старших – 39%.

Ті, хто схвалює діяльність президента, в більш ніж третині випадків (39%) хочуть бачити Росію насамперед «великою державою», і 59% – країною з високим рівнем життя. Серед тих, хто не схвалює діяльність Володимира Путіна, абсолютно домінує (79%) точка зору про «країну з високим рівнем життя».

Інфографіка: Половина росіян каже, що не може дозволити собі купити взуття

Половина росіян (49%) воліли б радянську політичну систему – це максимум з початку 2000-х років. 18% вибрали поточний політичний лад – частка респондентів, які обрали цей варіант, скоротилася майже вдвічі з 2015 року. 16% вважають, що найкраща політична система – «демократія за зразком західних країн».

«Радянська» політична система найбільш популярна серед респондентів 55 років і старших – майже дві третини (62%). Нинішня система найбільше влаштовує росіян 25-39 років (22%). Третина (32%) респондентів 18-24 років вважають за краще «демократію за зразком західних країн». Що саме малося на увазі під «радянською системою», в опитуванні не розкривається.

Майже дві третини росіян (62%) вважають, що найкраща економічна система – це державне планування і розподіл. Цей показник досяг максимуму за всю історію спостережень. 24% – схиляються до системи, заснованої на приватній власності і ринкових відносинах.