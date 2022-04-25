У пожежі в інституті Міноборони РФ у Твері загинули 17 людей – місцева влада

Внаслідок пожежі в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони Росії у Твері загинули 17 людей, повідомляє сайт уряду області.

За інформацією влади російського регіону, упізнані тіла лише п’ятьох загиблих. Щонайменше 27 осіб внаслідок пожежі постраждали.

Пожежа у науково-дослідному інституті почалася 21 квітня. Її площа склала майже 2,5 тисячі квадратних метрів. У гасінні пожежі брали участь понад 240 людей. Було задіяно 60 одиниць спецтехніки і гелікоптер МІ-8. Загасити пожежу вдалося лише наступного дня. Була відкрита кримінальна справа за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до смерті двох або більше осіб.

НДІ, що спалахнув, брав участь у розробці «Іскандерів», зенітних систем і систем невидимості для стратегічних бомбардувальників Ту-160.