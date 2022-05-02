Росія: через пожежі в Сибіру запровадили режим надзвичайного стану

У низці регіонів Росії в Сибіру і на Далекому Сході горять ліси і степова трава. Особливо напружена ситуація склалася у Красноярському краї. У Мінусинському районі цього краю запровадили режим надзвичайної ситуації, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

У районі села Знам’янка – лісова пожежа площею 250 гектарів і горить суха трава, повідомляє пресслужба регіонального управління МНС Росії. Раніше повідомляли про осередки біля сіл Кривинське і Лугавське і наміри евакуювати жителів. Однак 2 травня у МНС РФ заявили, що безпосередня загроза населеним пунктам минула.

Видання «Тайга.инфо» повідомляє також про пожежі в Омській області РФ. На одній із ділянок вогонь підійшов до залізниці.

У Красноярському краї Росії діє спеціальний протипожежний режим. За даними «Авиалесоохраны» на 2 травня, у 2022 році горіло вже понад 10 тисяч гектарів території з лісом – це найбільший показник серед суб’єктів Сибірського федерального округу.

Раніше режим надзвичайного стану запровадили у Зейському муніципальному окрузі Амурської області Росії.

Наприкінці квітня видання The Independent із посилання на експертів повідомило, що традиційні пожежі в Сибіру цього року є більшими, ніж торік, і їх не контролюють, бо російські військові, які зазвичай беруть участь у гасінні вогню, зараз перебувають в Україні.