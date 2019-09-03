20% росіян готові виходити на політичні протести – опитування

20% росіян заявляють, що готові особисто брати участь в акціях протесту з політичними вимогами, свідчать дані оприлюдненого 3 вересня опитування російського «Левада-Центру».

Згідно з опитуванням, 30% росіян вважають, що в їхній країні цілком можливі протестні виступи з політичними вимогами.

Дві третини опитаних заявили, що чули про акції за вільні вибори в Московську міську думу, що відбуваються в столиці Росії. 45% опитаних до цих акцій виявилися байдужими. 58% не вірять, що ці протести – результат втручання Заходу. 45% респондентів вважають, що чиновники злякалися конкуренції з незалежними політиками, третина (30%) вважають, що винні опозиціонери, які не зуміли зібрати підписи.

Більшість вважають, що протести в Москві почалися через:

невдоволення станом справ у країні (41%),

невдоволення політикою влади (34%).

41% опитаних заявили, що силовики під час затримання учасників протесту необґрунтовано застосовували силу, а 32% назвали дії ОМОНу адекватними.

Протести з вимогою допустити до виборів у Московську міську думу незалежних кандидатів тривають у столиці Росії понад місяць. Під час акцій 27 липня і 3 серпня були затримані кілька тисяч людей, поліція застосовувала силу і спецзасоби. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це викликало різку критику з боку опозиції і правозахисників.

Декількох незалежних кандидатів відправили під адміністративний арешт. Зокрема, опозиціонер Ілля Яшин відбуває п’ятий адміністративний термін поспіль.