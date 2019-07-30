Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року – опитування

38% росіян не хотіли б, щоб Володимир Путін залишився президентом Росії після закінчення нинішнього терміну, йдеться в опитуванні «Левада-центру».

За останній рік частка цієї відповіді зросла на 11%, рекорд був зафіксований у жовтні 2012 року (40%) і в жовтні 2013 року (45%).

54% росіян, згідно з опитуванням, хотіли б, щоб Путін залишався в Кремлі і після закінчення нинішнього терміну повноважень у 2024 році. Максимальний показник по цьому питанню зафіксували два роки тому – тоді Путіна при владі хотіли залишити 67% опитаних.

Максимуму з липня 2001 року досягла частка росіян, які вважають, що люди довіряють Путіну, оскільки не бачать йому альтернативи: так відповіли 43 відсотки респондентів. А варіант «люди сподіваються, що Путін в подальшому зможе впоратися з проблемами країни» виявився найменш популярним за 19 років і склав 24 відсотки.

Путіна обрали на четвертий термін у березні 2018 року.

Російське законодавство забороняє Володимиру Путіну втретє поспіль (і уп’яте загалом) обиратися на посаду президента в 2024 році. Коментатори і експерти відзначають, що в Кремлі обговорюють можливості зберегти владу політика без порушення цього правила.

У травні цього року соціологічна організація «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, опублікувала опитування, згідно з яким рейтинг довіри до президента Росії впав до нового мінімуму – 31,7%. Це був мінімальний показник за 13 років.

Через кілька днів після публікації результатів опитування речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають від ВЦІОМ пояснень щодо таких даних.

Після цього ВЦІОМ оновив методику підрахунку довіри політикам, і, за цими даними, рейтинг довіри до Путіна склав 72,3%.