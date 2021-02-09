Reuters: перед виборами Путін може оголосити про виплати росіянам

Напередодні виборів до Державної думи Росії, запланованих на вересень 2021 року, президент країни Володимир Путін може оголосити про виплати російським громадянам різної допомоги та соціальних виплат на загальну суму близько 500 мільярдів рублів (6,7 млрд доларів), повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

За даними агентства, відповідну заяву президент Росії може зробити вже в березні, під час щорічного послання Федеральним зборам.

Джерела Reuters зазначають, що рішення про виплати обговорюють у Кремлі на тлі протестів на підтримку ув’язненого опозиціонера Олексія Навального і падіння реальних доходів росіян.

Агентство звернулося за коментарем до пресслужби адміністрації президента Росії, але запит поки що залишився без відповіді. Зі свого боку, речник голови уряду Михайла Мішустіна заявив, що йому нічого невідомо про такі плани.