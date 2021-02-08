МЗС Росії розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати російських дипломатів.

«Сьогоднішні рішення Польщі, Німеччини та Швеції є необґрунтованими, недружніми і є продовженням тієї самої низки дій, акцій, до яких вдається Захід стосовно нашої країни, які ми кваліфікуємо як втручання у внутрішні справи», – заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу «Россия 1».

8 лютого Німеччина, Швеція та Польща повідомили, що висилають російських дипломатів. Кількома днями раніше Росія вирішила висилати з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини нібито через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Європейський союз засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів.

Німеччина, Швеція та Польща заявляли, що дипломати діяли в межах своїх прав.