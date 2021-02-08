Німеччина, Швеція та Польща висилають російських дипломатів у відповідь на рішення Москви вислати дипломатів цих країн.

Німеччина заявляє, що оголосила «персоною нон грата» співробітника російського посольства в Берліні. У німецькому МЗС наголосили, що рішення Москви вислати європейських дипломатів «не було виправдане жодним чином», оскільки співробітник посольства Німеччини діяв в межах своїх прав і у відповідності до Віденської конвенції, щоб «проінформувати себе про розвиток подій на місці».

Уряди Швеції та Польщі зробили аналогічні заяви.

«Ми проінформували російського посла, що людину з російського посольства попросили залишити Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення видворити шведського дипломата, який лише виконував свої обов’язки», – написала міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у твітері.

Польща повідомила, що попросила залишити країну співробітника російського консульства в західному місті Познань.

Росія вирішила висилати з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Європейський союз засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів.