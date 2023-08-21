Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі – військові

Російські війська наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомили в Силах оборони півдня.

«На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість «Калібрів» збільшено до 12. Напруження ситуації – передбачуване. Рівень ракетної загрози – дуже високий», – йдеться в повідомленні військових у телеграмі.

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Напередодні ввечері в Силах оборони півдня повідомляли, що в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебували десять російських кораблів, зокрема підводний човен із чотирма ракетами типу «Калібр».

Військові закликали в разі оголошення повітряної тривоги йти в укриття.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.