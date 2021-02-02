«Суїцид Славіної – це маніпуляція». У Росії знову відмовилися відкрити справу про смерть журналістки

Управління Слідчого комітету по Нижньогородській області Росії втретє відмовилося відкривати кримінальну справу про доведення або схиляння до самогубства після загибелі журналістки Ірини Славіної, пише «МБХ медіа» з посиланням на адвоката Олександра Караваєва.
За даними видання, після смерті Славіної була проведена психолого-психіатрична експертиза. Експерти вирішили, що самоспалення журналістки – «це своєрідна маніпуляція суспільством».
«Це суїцид протесту, який завжди забарвлений афектом гніву, помсти», – йдеться у висновку експертизи.
На цій підставі слідчий вирішив, що самоспалення журналістка вчинила «зі власної волі, у формі протесту на тлі ідеї боротьби з чинною владою».
Порушити кримінальну справу про доведення до самогубства вимагали правозахисники, родичі і колеги Ірини Славіної.
Головна редакторка видання Koza.Press Ірина Славіна вчинила самогубство 2 жовтня біля будівлі МВС Росії у Нижньому Новгороді. У соцмережах вона залишила запис, що в своїй смерті просить звинувачувати Російську Федерацію.
За день до суїциду в квартирі Славіної провели обшук. За словами журналістки, співробітники силових структур шукали рахунки, листівки і брошури руху «Відкрита Росія».
У Славіної та її близьких вилучили комп’ютери та смартфони, журналістка залишилася без засобів виробництва.
У Слідчому комітеті зв’язок між самогубством Славіної та обшуком виключили.
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