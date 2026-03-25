Школярів у РФ залучають до роботи для армії – розслідування

У Росії школярів дедалі частіше змушують працювати на потреби армії – спорядження для потреб війни проти України там виготовляють на внесених до обов’язкової навчальної програми уроках праці чи технології – про це йдеться в опублікованому 25 березня розслідуванні російських видань «Верстка» і «Не норма».

Як йдеться у публікації, видання проаналізували понад 50 мільйонів постів зі шкільних пабліків у мережі «ВКонтакте».

З отриманих даних випливає, що про підготовку спорядження для російських військових відзвітували понад 1000 шкіл із 77 регіонів РФ. Найбільше таких шкіл – у Башкортостані, Краснодарському краї й Татарстані, а найменше – у Москві. Із кожним роком кількість звітів про уроки праці, на яких учні роблять щось для потреб фронту, зростає, йдеться в розслідуванні.

За час повномасштабної війни, як кажуть розслідувачі, російські школярі виготовили щонайменше 57 найменувань різного спорядження для солдатів. Йдеться про елементи екіпірування й маскування, окопні свічки, приладдя для сну й гігієни, продукти.

Робота не оплачується, відмовитися від неї не можна, оскільки йдеться про обов’язкову частину навчальної програми, йдеться у публікації.

При цьому в розслідуванні не враховували пости про те, що діти створюють предмети для фронту у позаурочний час, а також публікації про малюнки і листи для російських військовослужбовців.

Педагоги, з якими поговорила «Верстка», відзначили, що деякі школярі не хотіли виконувати завдання. Вони пов’язали це з негативним ставленням до війни, зокрема у їхніх сім’ях. «Під загальним тиском вони здавалися» і брали участь у роботі, розповіла про своїх учнів одна з учительок.