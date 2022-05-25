Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України – представник ГУР

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях, вважає представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«В Херсонській області, в захопленій території Запорізькій області, ми бачимо те посилення яке відбувається за рахунок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне зараз розгортає Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України», – розповів Скібіцький.

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До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

«Створена система управління, створена система логістичного забезпечення, все відновлено через залізницю, через повітряний шлях в тому числі, активно використовуються захоплені порти. Активно використовують аеродроми, безпосередньо в Мелітополі. Це і для базування авіації, і для доставки вантажів. Таким чином противник закріплюється», – констатував співробітник розвідки.

При цьому, якщо на першому етапі російські війська закріплювалися біля стратегічних об’єктів, зокрема, гідроелектростанції в Новій Каховці, але наразі ситуація змінилася.

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«На сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території», – сказав він.

Призначені Росією «керувати» частково окупованою Херсонщиною особи заявили 11 травня про намір увійти до складу Росії навіть без проведення «референдуму».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».

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