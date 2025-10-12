Одна людина загинула, ще одна – поранена на Харківщині через російський удар – поліція

У Куп’янську на Харківщині внаслідок російського удару загинула жінка, чоловік – поранений, повідомила 12 жовтня поліція області.

«Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що збирають докази для слідства, яке ведеться за статтею «воєнні злочини».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.