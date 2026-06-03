Проєкт «Хочу жить» опублікував імена 1059 студентів, завербованих Міноборони РФ

Український державний проєкт «Хочу жить» (для добровільної здачі в полон російських військових) опублікував імена 1059 студентів, яких Міноборони Росії, як стверджується, завербувало на війну проти України. Більше половини з них – це студенти перших і других курсів.

«80% зі списку – хлопці віком від 18 до 21 року. Багато хто з них ще нещодавно готувався до сесії, а тепер готується до відправки в українську кіл-зону», – йдеться у повідомленні.

Незалежного підтвердження цих даних немає.

Про кампанію з вербування студентів на війну в Україні – у війська безпілотних систем – з початку року повідомляють студенти різних вишів і коледжів, їхні батьки й громадські організації.

На початку 2026 року міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков повідомив ректорам найбільших російських вишів, що контракт із Міноборони Росії мають укласти не менше ніж 2% студентів, писало Faridaily.

Видання «Гроза» підрахувало, що агітація з метою змусити студентів підписати контракт із російською армією йде майже у 200 вишах і коледжах. Учням, які мають проблеми з успішністю, погрожують відрахуванням і чинять тиск на них з метою укласти контракт, а також обіцяють, що вони служитимуть лише рік у військах БпЛА.

12 травня Російська служба «Бі-Бі-Сі» повідомила про перший відомий випадок загибелі російського студента на війні проти України. За даними видання, 23-річний житель Бурятії Валерій Аверін уклав контракт із Міноборони Росії 3 січня 2026 року, пройшов навчання на оператора БпЛА і загинув 6 квітня в Луганській області, лише через два тижні після закінчення навчання.