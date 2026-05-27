Зеленський: Україна отримує інформацію про підготовку додаткової мобілізації у Росії

Україна отримує інформацію про підготовку додаткової мобілізації у Росії – йдеться щонайменше про десятки тисяч, заявив український президент Володимир Зеленський.



«Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень», – повідомив він після наради з військовими.



За його словами, Київ вважає ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується.



«Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії», – додав президент.

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня 2022 року. А вже 28 жовтня на той момент міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що мобілізацію закінчено, оскільки завдання на призов 300 тисяч осіб було виконано. При цьому указ про закінчення мобілізації Путін не підписував, тому що він «порадився з юристами» та «такий документ не потрібен».

Правозахисники зазначали, що відсутність опублікованого указу про закінчення мобілізації дає Міноборони право знову розпочати призов.

У Росії діє прихована мобілізація – це комплекс заходів із поповнення збройних сил без офіційного оголошення загальної мобілізації. Вона базується на вербуванні контрактників, «зборах резервістів», примусовому залученні працівників підприємств, студентів та «тюремному потенціалі» – вербуванні до війська ув’язнених.

22 травня президент України Володимир Зеленський також назвав втрати Росії на фронті, заявивши, що від початку 2026 року вони вже склали більше ніж 145 тисяч осіб, «зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців».

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.



