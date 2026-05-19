Економіка РФ «не витримає тривалого продовження СВО» – депутат Держдуми від КПРФ

Депутат Державної думи РФ від Новосибірської області (фракція КПРФ) Ренат Сулейманов заявив про необхідність «швидшого завершення» російсько-української війни, оскільки економіка РФ «не витримає тривалого продовження СВО» («спеціальна військова операція», офіційна російська назва для позначення повномасштабного вторгнення в Україну – ред.). Про це Сулейманов сказав в інтерв’ю виданню «Континент Сибір».

За його словами, 40% федерального бюджету йде на оборону та безпеку, що заважає розвитку та інвестиціям.

«Ані танки, ані снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті бути не можуть. Це – чисті витрати. Так, вони забезпечують зайнятість та зарплату в оборонних галузях, виступають певним драйвером. Але одночасно спричиняють інфляцію та скорочення інших витрат – соціальних, інвестиційних. Тому якнайшвидше завершення СВО просто необхідне. Спецоперація триває вже довша за Велику Вітчизняну», – констатував депутат, додавши сподівання, що ця війна «закінчиться перемогою, а не проміжним результатом».

Сулейманов додав, що ухвалити бюджет зі зменшенням військових видатків – «справа не найскладніша».

«А що буде з людьми, які зайняті в оборонці? З тими, хто зараз на фронті? Мільйон людей повернуться до цивільного життя. Де робочі місця, гідна зарплата, соціальна адаптація? Проблем менше не стане. Крім того, постане питання відновлення нових територій (російська офіційна назва окупованих територій України – ред.)», – сказав він.

Як звернуло увагу «Агентство», у квітні 2022 року Сулейманов говорив, що з «київським режимом треба домовлятися лише за умов капітуляції». Оголошену того ж року мобілізацію він називав «суворою, важкою необхідністю для забезпечення перемоги».

Згідно з ухваленим Держдумою федеральним бюджетом на 2026 рік, військові витрати становитимуть 12,93 трильйона рублів, а з урахуванням витрат на безпеку та правоохоронну діяльність –16,84 трильйона рублів. Це у півтора раза більше, ніж сукупні соціальні витрати (10,8 трильйона рублів).