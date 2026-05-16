ISW: Путін звітує про ріст економіки, в той час як дефіцит бюджету РФ перевищив річний план у 1,5 рази

Президент РФ Володимир Путін намагається демонструвати «позитивні показники» російської економіки, хоча реальні дані свідчать про її «дедалі більшу залежність від воєнних витрат та державного фінансування», йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що 15 травня Путін заявив, що економічні заходи російського уряду нібито почали приносити «стримані, але позитивні результати». За його словами, у березні 2026 року оптова торгівля в РФ начебто зросла на 8%, роздрібна – на 6,2%, промислове виробництво – на 2,3%, а ВВП – на 1,8%.

Утім, аналітики звертають увагу, що російська влада замовчує інші показники. Зокрема, за даними Мінекономрозвитку РФ, у січні та лютому 2026 року російський ВВП скорочувався у річному вимірі, а прогноз економічного зростання на 2026 рік було знижено з 1,3% до 0,4%.

Українська Служба зовнішньої розвідки повідомила, що дефіцит бюджету РФ за перші чотири місяці 2026 року сягнув 78,4 мільярда доларів – це більш ніж у півтора рази перевищує запланований дефіцит на весь рік. За даними розвідки, видатки Росії за цей період зросли на 15,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, насамперед через фінансування війни, соціальних програм та підтримку окремих секторів економіки.

В ISW зазначають, що Москва намагається компенсувати зростання витрат підвищенням податків та внутрішніми запозиченнями. Зокрема, у січні 2026 року в Росії підвищили ставку ПДВ. За даними Forbes, лише у першому кварталі 2026 року в РФ закрилися близько 209 тисяч малих та середніх підприємств.

Окремий тиск на бюджет створюють і регіональні витрати на вербування військових. За даними російського опозиційного видання «Важные истории», регіони РФ більш ніж удвічі збільшили витрати на виплати рекрутерам та бонуси контрактникам.

Аналітики ISW вважають, що низький рівень безробіття, який Кремль подає як «ознаку стабільності», насправді відображає «гострий дефіцит робочої сили, посилений війною проти України». Значні виплати військовим стимулюють споживання та додатково розганяють інфляцію, наголосили експерти.

Також у звіті йдеться, що президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією можливих ударів по «центрах ухвалення рішень» у Києві. За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи з планами атак приблизно на 20 політичних та військових об’єктів у столиці та поблизу неї.

В ISW наголошують, що послаблення санкцій проти РФ, особливо на тлі скорочення постачань ракет до систем Patriot для України, «може значно посилити загрозу російських ракетних ударів». За даними української влади, Росія продовжує виробляти крилаті ракети з використанням західних компонентів, попри чинні обмеження.

Як зазначає Financial Times, міжнародні прогнози загалом збігаються із прогнозом самого Центробанку РФ, згідно з яким інфляція сповільниться приблизно до 5% до кінця 2026 року.

На нараді з економічних питань, що відбулася 15 квітня, Володимир Путін вимагав від уряду та Центробанку пояснити причини відставання макроекономічних показників від очікувань. Сам він пов’язав падіння ВВП Росії, яке спостерігається в останні місяці, із «сезонними факторами».



