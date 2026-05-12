На війні загинув студент, завербований у дронові війська РФ. BBC пише, що це перший такий випадок

Російська служба ВВС отримала інформацію про загибель на війні проти України 23-річного студента з Бурятії Валерія Аверіна, який уклав контракт на службу у військах безпілотних систем. Це, як наголошує видання, перший підтверджений випадок смерті студента, завербованого у рамках масштабної кампанії, яку російське міністерство оборони проводить у вишах та коледжах.

Валерій Аверін – колишній вихованець дитячого будинку, який з 11 років жив у прийомній родині. Про його смерть журналістам повідомила прийомна мати Оксана Афанасьєва. За її словами, Аверін – студент останнього курсу Бурятського республіканського технікуму будівельних та промислових технологій – закінчив навчання на оператора БпЛА 24 березня 2026 року. 2 квітня він востаннє подзвонив їй і сказав, що їде туди, де «немає зв’язку». 8 квітня, тобто через два тижні після закінчення навчання, їй повідомили, що прийомний син загинув під час мінометного обстрілу.

«Служити дуже хотів, але до армії його не взяли, психічно неврівноважений сказали. Він мене обдурив, сказав, що на Wildberries поїхав заробляти. І коли я дізналася, що він підписав контракт, я ледь не збожеволіла. Я кажу: «Ти що наробив? Ти куди пішов?» Він сказав: «Нічого зі мною не станеться, все буде нормально, не переживай», – розповіла Афанасьєва.

За словами співрозмовниці журналістів, вона чула і про інших загиблих студентів цього коледжу, які уклали контракти. Проте подробиць вона не навела, а підтвердити цю інформацію з відкритих джерел журналістам не вдалося.

Про початок вербування російських студентів до безпілотних військ стало відомо наприкінці 2025 року. Їм обіцяють високу зарплату та контракт на рік, хоча насправді це безстрокові контракти.

Вищі навчальні заклади стали посилювати правила відрахування, щоб, як припускають самі студенти, підштовхнути їх до укладення контракту. Про таку ситуацію в Російському технологічному університеті (МІРЕА) писав телеграм-канал «Обережно, новини».

Видання Faridaily повідомляло, що російська влада поставила перед вишами план набору контрактників на війну – 2% від кількості студентів. За інформацією видання «Важные истории», Міноборони РФ до кінця 2026 року планує набрати 78,8 тисячі людей у війська безпілотних систем.