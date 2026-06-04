У Росії витрати на патріотичне виховання зросли у 20 разів від початку вторгнення в Україну – ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати на патріотичне виховання в Росії зросли в 20 разів: якщо в 2021 році російська влада витратила на ці цілі 3,4 мільярди рублів, то в 2026 виділили вже 70 мільярдів рублів – такі підрахунки наводить російське незалежне видання «Новая газета».

Видання зазначає, що вивчило близько півтори тисячі контрактів, укладених у 2025 і 2026 роках.

За повідомленням, із 70 мільярдів рублів, виділених на фінансування федерального проєкту «Мы вместе» (у рамках нацпроєкту «Молодежь и дети») більше ніж третину отримає Інститут розвитку інтернету, близько 10 мільярдів рублів – «Движение первых», ще 7,4 млрд рублів спрямують на програми залучення до системи патріотичного виховання.

Із цих коштів фінансуються воєнізовані фестивалі, купівля інвентарю для стрільбищ, організація дитячих військових таборів, створення серіалів і відеороликів, а також концерти виконавців «дуже різного рівня».

Зокрема, як пише «Новая газета», в Новосибірську центр «Витязь» на півтора мільйона рублів купив макети автомата Калашнікова; в Ленінградській області на трохи більше ніж два мільйони рублів придбали макети автомата, три лазерні тири, три міношукачі, 15 дронів і тренажер-манекен для навчання тактичній медицині; в Ішимі поставили макет бронепоїзда за 12 мільйонів рублів; у Липецькій області – надувну «катюшу» за мільйон рублів.

Після початку російсько-української війни влада РФ приділяє особливу увагу військовій пропаганді серед дітей і підлітків. Серед іншого, у школах по всій країні до курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини» (раніше – ОБЖ, основи безпеки життєдіяльності) включили військову підготовку, а школярів відправляють на військові збори. Батькам, які виступають проти мілітаризації школи, загрожують та виписують штрафи.