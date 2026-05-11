Влада РФ витратила понад 50 млрд рублів на центри військової підготовки школярів – ЗМІ

Влада Росії за останні п’ять років витратила понад 50 мільярдів рублів (це понад 29 мільярдів гривень станом на травень 2026 року) на створення та роботу військово-патріотичних центрів, куди російських школярів відправляють на обов’язкові військові збори, підрахувало видання «Вот так».

Журналісти оприлюднили розслідування про те, як працюють такі центри та як відбувається мілітаризація підлітків як із Росії, так і з окупованих РФ територій України. «Вот так» розповідає про дві мережі військово-патріотичних центрів – «Авангард» та «Воїн».

Центри «Авангард» стали з’являтися з 2020 року. До вересня 2025 року відкрилися 147 центрів «Авангард». Їхнім створенням і фінансуванням опікуються регіони країни, а фінансування для цього виділяють у тому числі безпосередньо з регіональних бюджетів.

Загальна сума коштів, виділених із бюджетів різних рівнів на роботу «Авангардів», невідома. За оцінкою «Вот так», із 2020 року на створення і роботу цих центрів 39 із 70 регіонів Росії, де представлений «Авангард», виділили не менш як 36,5 мільярда рублів. Основні кошти – майже 23 мільярди – це витрати на інфраструктуру та оснащення центрів, решта – на утримання.

«Воїн» – мережа центрів, що включають 21 філію. Чотири з них розташовані в окупованих РФ регіонах України. З вересня 2022 року на мережу витратили майже 15 мільярдів рублів із федерального бюджету, йдеться в розслідуванні. До 2030 року центри «Воїн» мають намір відкрити по всій Росії.

У таких центрах підлітків навчають поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу на полі бою та діяти в умовах хімічного, біологічного чи радіаційного зараження. Діти в цих центрах мають форму, зустрічаються з учасниками війни з Україною та пропагандистами. У центрі «Авангард», за словами дітей, що побували там, практикують і покарання.

Журналісти «Вот так» підрахували, що на 50 мільярдів рублів, витрачених на військово-патріотичні центри, в Росії могли побудувати 50 шкіл, 166 басейнів, 370 спортивних комплексів і понад 3,8 тисячі спортивних майданчиків.

Після початку російсько-української війни влада РФ приділяє особливу увагу військовій пропаганді серед дітей та підлітків. Серед іншого, у школах по всій країні до курсу «Основи безпеки та захисту Батьківщини» (раніше – ОБЖ, основи безпеки життєдіяльності) включили військову підготовку, а школярів відправляють на військові збори. Батькам, які виступають проти мілітаризації школи, загрожують та виписують штрафи.