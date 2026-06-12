Щонайменше 200 18-річних військових РФ загинули на війні проти України – ЗМІ

Від початку війни Росії проти України загинули 226 055 російських військовослужбовців, серед яких щонайменше 200 – 18-річні росіяни. Особи загиблих на основі відкритих даних встановили журналісти Російської служби Бі-Бі-Сі, російського видання «Медіазона» і команда волонтерів.

1 травня 2026 року на фронті загинув 18-річний Алішер Свірін – перший загиблий військовослужбовець 2008 року народження. За кілька днів до російського повномасштабного вторгнення йому виповнилося 14 років.

Коли саме Свірін подався на фронт, журналістам невідомо. Вони зазначають, що з урахуванням віку він, швидше за все, провів на фронті не більше ніж три місяці.

Найбільшу частку підтверджених загиблих становлять добровольці – майже 83 тисячі, потім йдуть невстановлені дослідниками учасники бойових дій – 49 тисяч осіб, контрактники – 46 тисяч, ув’язнені – 25,5 тисяч і мобілізовані – 19 тисяч.

Висока частка втрат серед добровольців пов’язана з тим, що більшість із них проходить лише мінімальну підготовку, яка триває в середньому два тижні, а деякі потрапляють на фронт через кілька днів після підписання контракту.

Директор британського Центру урядового зв’язку Енн Кіст-Батлер раніше під час своєї першої публічної лекції заявила, що втрати Росії у війні проти України наближаються до 500 тисяч осіб.

Російська служба Бі-Бі-Сі зазначає, що з огляду на думку експертів, які вважають, що аналіз за відкритими даними охоплює близько 45–65% від загальної кількості загиблих, то верхня межа числа загиблих російських військових може досягати 497 тисяч осіб – близько до оцінки Кіст-Батлер.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.