Росія: в одному з цехів фармацевтичного підприємства в Кургані стався вибух

У російському місті Курган, розташованому неподалік кордону з Казахстаном, стався вибух на фармацевтичному підприємстві «Синтез», передає російська служба Радіо Свобода 29 квітня.

За повідомленнями, вибух стався на одному з цехів, одна людина постраждала. Частина будівлі була зруйнована.

На момент вибуху робочий день на підприємстві був завершений, постраждалий працівник закінчував зміну, повідомив журналістам місцевого видання один із керівників компанії.

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Російське видання «Коммерсантъ» називає підприємство одним із лідерів із виробництва антибіотиків у Росії для госпітального сегменту. На заводах холдингу «Біннофарм Групп», до якого входить «Синтез», виробляється російська вакцина «Спутнік V», а також препарати для лікування та профілактики коронавірусу.

У ніч на 25 квітня у російському Брянську спалахнули дві масштабні пожежі: на нафтобазі «Транснефть-Дружба» та у військовій частині. Це стало вже не першими випадками займання критично важливих об’єктів інфраструктури у Російській Федерації за останній час.