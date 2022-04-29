На територію Росії «однозначно перенесуться» бойові дії – Подоляк

На території Росії «однозначно перенесуться» бойові дії, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

«Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут (у Росії – ред.) сидимо – шампанське, ікра і так далі, – розмірковуємо, ходимо у гості, тусуємось у нічних клубах. Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе в тому числі бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло», – вважає радник голови ОП.

При цьому, за словами Подоляка, «неважливо, хто там буде воювати», бо «можливо, вони будуть там провокації свої створювати, вони будуть підривати».

Він також прогнозує збільшення кількості випадків вибухів і пожеж на об'єктах критичної інфраструктури у Росії: не тільки у прикордонних регіонах з Україною, але й по всій країні.

«Безумовно, такі ексцеси на базах паливно-мастильних матеріалів, на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватися. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади», – зазначив Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

У ніч на 25 квітня у російському Брянську спалахнули дві масштабні пожежі: на нафтобазі «Транснефть-Дружба» та у військовій частині. Це стало вже не першими випадками займання критично важливих об'єктів інфраструктури у Російській Федерації за останній час.