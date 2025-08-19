Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Росія: число загиблих під час вибуху на збройовому заводі під Рязанню досягло 25

Розбір завалів порохового цеху заводу «Еластик», фото МНС Росії
Розбір завалів порохового цеху заводу «Еластик», фото МНС Росії

У Росії кількість загиблих під час вибуху на збройовому заводі «Еластик» під Рязанню 15 серпня досягла 25. Тіло ще одного загиблого витягли з-під завалів, повідомило 19 серпня МНС Росії.

133 людей були поранені.

Підприємство виробляє артилерійські боєприпаси й авіаційну зброю. Вибух стався у пороховому цеху. Його будівля повністю зруйнована.

Пожежу на місці катастрофи гасили кілька годин. Попередньою версією того, що сталося, назвали порушення техніки безпеки.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки, що призвело до смерті двох або більше осіб.

У жовтні 2021 року схожий вибух стався на підприємстві «Розряд», яке викупило ділянку землі біля заводу «Еластик»; тоді загинули 17 людей.

