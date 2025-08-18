Число загиблих під час вибуху на збройовому заводі в РФ зросло до 20

Число загиблих під час вибуху в пороховому цеху збройового заводу «Еластик» у Рязанській області Росії зросло до 20 осіб. Про це повідомили в оперштабі регіону.

Постраждали, за даними штабу, 134 особи. При цьому в МНС Росії повідомили про 154 потерпілих. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. За даними відомства, розібрано половину зруйнованих конструкцій.

Вибух у пороховому цеху заводу «Еластик» у Шиловському районі Рязанської області РФ стався вранці 15 серпня. Видання Astra з посиланням на МНС РФ писало, що спочатку почалася пожежа, яка перекинулася на три будівлі – склад зі снарядами, спорядженими тротилом, і будівлі другого виробничого цеху. Цех, зокрема, займався виробництвом снарядів калібру 152 мм.

Слідчий комітет РФ відкрив справу за статтею «порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів».

У жовтні 2021 року схожий вибух стався на підприємстві «Розряд», яке викупило ділянку землі біля заводу «Еластик»; тоді загинули 17 людей.