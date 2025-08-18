Число загиблих внаслідок вибуху на збройовому заводі в Росії зросло до 14

Число загиблих внаслідок вибуху в пороховому цеху на збройовому заводі «Еластик» у Рязанській області Росії зросло до 14, повідомляє російське Міністерство з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомляли про 11 загиблих.

За повідомленням, розбір завалів триває. За уточненою інформацією, постраждали 149 людей.

Вибух на підприємстві стався вранці 15 серпня. Будівля цеху зруйнувалась повністю, а уламки розлетілися на десятки метрів навколо. Після вибуху виникла сильна пожежа, локалізувати яку вдалося лише за кілька годин.

За попередніми даними, причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки під час поводження з небезпечними речовинами в умовах виробництва.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки, що призвело до смерті двох або більше осіб.

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів, писала Російська служба Радіо Свобода.

У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.