Росія: полковника, який відповідав за утилізацію танків, ув’язнили на 9 років

У Росії колишнього начальника служби утилізації бронетанкового управління Міністерства оборони РФ полковника Іллю Тимофєєва визнали винним у хабарництві та засудили до дев’яти років позбавлення волі, повідомляють державні російські медіа 31 липня.

Справу розглядав Московський гарнізонний військовий суд. Тимофєєву також призначили 2,4 мільйона рублів штрафу і ухвалили додатково конфіскувати у нього 1,2 мільйона рублів – стверджується, що він отримав хабар на таку суму.

Іллю Тимофєєва затримали 24 серпня 2023 року. Його спочатку звинувачували в шахрайстві, потім справу перекваліфікували на зловживання посадовими повноваженнями, проте кримінальне переслідування у цій справі припинили. Залишилося, однак, інше звинувачення – у замаху на хабар. В останній редакції звинувачення справу перекваліфікували на одержання хабара у особливо великому розмірі.





Згідно з обвинувальним висновком, Тимофєєв вимагав хабар від НВП «Самаравибухтехнологія» за загальне заступництво та підписання необхідних паперів (компанія займалася демілітаризацією списаної бронетехніки). Провину Тимофєєв не визнав, у суді називав себе жертвою застереження.

Раніше у справі містилося ще одне звинувачення – про отримання хабарів від компанії, яка займалася встановленням списаної військової техніки як пам’ятників у різних регіонах Росії. Однак, судячи з публікацій, це звинувачення до суду не дійшло.

Проти чиновників Міністерства оборони Росії в останні місяці неодноразово висувалися звинувачення у розкраданнях, отриманні хабарів та шахрайстві.