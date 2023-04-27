У Росії «Вікіпедію» оштрафували за відмову видалити статтю про полк, причетний до вторгнення в Україну

Суд у столиці Росії Москві оштрафував компанію Wikimedia Foundation, яка управляє «Вікіпедією», на два мільйони рублів (майже 24,5 тисячі доларів) за відмову видалити статтю про 40-ий інженерно-саперний полк.

Як з’ясувало видання «Проект», цей полк, який базується у Тюменській області Росії, брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну з північного сходу.

У «Вікіпедії» вказано місце дислокації полку, батальйони, що входять до нього, використовувана ним техніка і відомості про втрати. Суд вирішив, що це заборонена в Росії інформація.

Після повномасштабного російського вторгнення до України «Вікіпедії» в РФ призначили вже десять штрафів за відмову видаляти матеріали, зауважила «Медиазона». Їхня загальна сума досягає майже 17 мільйонів рублів (близько 207,7 тисячі доларів).

Wikimedia заявляла, що інформація в статтях, про які йшлося на засіданнях судів, отримана з надійних джерел і відповідає стандартам «Вікіпедії».

У травні 2022 року Роскомнагляд вніс Wikimedia Foundation до переліку компаній, зобов’язаних відкрити представництво в Росії. Компанія цього не зробила. Роскомнагляд зобов’язав пошукові системи на території країни вказувати, що фонд порушує російське законодавство.