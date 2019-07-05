Росія: екстрадованого зі Словаччини Яндієва засудили до 19 років за участь в угрупованні Басаєва

Північно-кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив екстрадованого раніше зі Словаччини Аслана Яндієва до 19 років колонії. Його визнали винним в участі у незаконному збройному угрупованні, незаконному обігу зброї, здійсненні терактів та замаху на вбивство.

Суд встановив, що Яндієв, який має інгушське походження, доєднався до угруповання Шаміля Басаєва восени 2005 року і брав участь у обстрілі підстанції у Владикавказі та двох вибухах у місті в лютому 2006 року. Його також визнали винним в чотирьох випадках закладання саморобної бомби.

Внаслідок терактів, за версією слідства, загинули троє людей, ще 35 постраждали. Сам Яндієв не визнає своєї провини та наполягає на тому, що не має стосунку до угруповання Басаєва. Його адвокати заявили, що мають намір оскаржити вирок.

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За даними російських спецслужб , Яндієв виїхав із Росії в 2010 році. За рік його затримали правоохоронці в Словаччині, звідки його екстрадували в липні 2018 року. Аслан Яндієв був останнім із обвинувачуваних в участі в «банді Басаєва», який лишався на волі.

Угруповання Шаміля Басаєва організувало серію терактів на Північному Кавказі та поза його межами. Лідер угруповання загинув внаслідок вибуху в 2006 році. Басаєв зокрема взяв на себе відповідальність за захоплення школи в Беслані в 2004 роцію Тоді внаслідок штурму школи силовиками загинули понад 300 людей, більшість із них – діти.